Напередодні стало відомо, що Віктор Медведчук з дружиною приїхали автомобілем на територію окупованого Криму, де розташований їх маєток. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що на анексований півострів приземлився літак Путіна. Про що можуть говорити куми на зустрічі – читайте далі.

Про що можуть говорити Путін і Медведчук

Представник президента в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін в ефірі 24 каналу зазначив, що Володимир Путін та Віктор Медведчук "будуть обговорювати план дій на бурхливу осінь".

Цікаво Літак Путіна прибув до Криму: напередодні туди приїхав Медведчук з дружиною – Bihus.Info

"Не забуваймо, що навчання "Кавказ-2020" вже в вересні. Усі ми знаємо, що відбувається зазвичай з російськими військами після таких навчань. Вони часто блукають, кудись пропадають, а потім з'являються", – сказав Бабін.

Саме через це, за його словами, Росія використовує усі важелі вплину. Особливо, у Верховній Раді та бізнес-колах в Україні, щоб "в час Х дестабілізувати одразу все, що можливо".

Відповідно, агентура ворога найвищого розливу їде за консультацією та вказівками на найвищому рівні,

– підсумував Бабін.

Маєток Медведчука – на кістках дітей, – Бабін

Борис Бабін розповів, що будинок Медведчука був дитячим туберкульозним санаторієм, який до війни, за часів Януковича, був "віджатий" у хворих дітей. "Як в нас буває в житті, він на халяву дістався "добродіям", – пояснив Бабін.

Це буде горілка на кістках дітей,

– сказав Бабін про зустріч Путіна і Медведчука.

Медведчука супроводжувала поліція Авакова

Як ствердив Бабін, за 6 років окупації Криму в Україні досі не передбачено кримінального покарання за відвідування окупованих територій. Ба більше, Бабін вважає абсурдним той факт, що на окуповану територію впустили поліцейських Авакова.

"Медведчук поїхав до Криму не просто з родиною, але офіційно з ним поїхала охорона від МВС. Уявіть собі, окупована територія, туди їде пан Медведчук в супроводі поліцейських пана Авакова, яких туди спокійно впускають окупанти, бо вони охороняють безцінне тіло", – зауважив Бабін.

Довідка. У МВС відреагували на інформацію про те, що українські поліцейські супроводжували Медведчука. Там зазначили, що не володіють інформацією про це. Однак додали, що у разі, якщо це правда – дії цих правоохоронців оцінять згідно з українським законодавством.

Медведчук і Путін поїхали в Крим: що відомо