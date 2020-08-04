Путін і Медведчук прибули у Крим: що можуть обговорювати куми
Напередодні стало відомо, що Віктор Медведчук з дружиною приїхали автомобілем на територію окупованого Криму, де розташований їх маєток. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що на анексований півострів приземлився літак Путіна. Про що можуть говорити куми на зустрічі – читайте далі.
Про що можуть говорити Путін і Медведчук
Представник президента в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін в ефірі 24 каналу зазначив, що Володимир Путін та Віктор Медведчук "будуть обговорювати план дій на бурхливу осінь".
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"Не забуваймо, що навчання "Кавказ-2020" вже в вересні. Усі ми знаємо, що відбувається зазвичай з російськими військами після таких навчань. Вони часто блукають, кудись пропадають, а потім з'являються", – сказав Бабін.
Саме через це, за його словами, Росія використовує усі важелі вплину. Особливо, у Верховній Раді та бізнес-колах в Україні, щоб "в час Х дестабілізувати одразу все, що можливо".
Відповідно, агентура ворога найвищого розливу їде за консультацією та вказівками на найвищому рівні,
– підсумував Бабін.
Маєток Медведчука – на кістках дітей, – Бабін
Борис Бабін розповів, що будинок Медведчука був дитячим туберкульозним санаторієм, який до війни, за часів Януковича, був "віджатий" у хворих дітей. "Як в нас буває в житті, він на халяву дістався "добродіям", – пояснив Бабін.
Це буде горілка на кістках дітей,
– сказав Бабін про зустріч Путіна і Медведчука.
Медведчука супроводжувала поліція Авакова
Як ствердив Бабін, за 6 років окупації Криму в Україні досі не передбачено кримінального покарання за відвідування окупованих територій. Ба більше, Бабін вважає абсурдним той факт, що на окуповану територію впустили поліцейських Авакова.
"Медведчук поїхав до Криму не просто з родиною, але офіційно з ним поїхала охорона від МВС. Уявіть собі, окупована територія, туди їде пан Медведчук в супроводі поліцейських пана Авакова, яких туди спокійно впускають окупанти, бо вони охороняють безцінне тіло", – зауважив Бабін.
Медведчук і Путін поїхали в Крим: що відомо
- 7 серпня у Віктора Медведчука День народження. Разом з дружиною Оксаною Марченко він приїхав у Крим за тиждень до свята.
- Вони заїхали на територію окупованого півострова на авто, через пункт пропуску "Каланчак". За даними ЗМІ, в автівці, крім політика і його дружини, були ще водій та 2 охоронці.
- Прессекретар Медведчука пояснив, що політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім’єю в Криму". Нараз немає даних про те, що Медведчук виїхав із Криму.
- Згодом, 4 серпня, стало відомо, що у Криму приземлився літак президента РФ Путіна. У ЗМІ з'явилась інформація, що куми вирішили зустрітись у маєтку Медведчука.