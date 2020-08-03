Медведчук у Криму: у МВС прокоментували можливий супровід політика співробітниками ДСО
Напередодні нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом. За інформацією ЗМІ, їх супроводжували співробітники Державної служби охорони. У МВС натомість зазначили, що не володіють інформацією про це.
Якщо Медведчук справді найняв співробітників ДСО для супроводу до Криму, то дії охоронців оцінять згідно з українським законодавством, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Громадського радіо".
Читайте також Медведчук разом із дружиною поїхав в окупований Крим, – ЗМІ
Щодо Медведчука — це його бажання відпочивати в анексованому Криму. Ну яка може бути моральна сторона, коли людина є другом та кумом президента держави агресора Володимира Путіна,
– пояснив Геращенко.
Нагадаємо, 2 серпня нардеп Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.
Дізнайтеся більше Зустріне 66-ліття у Криму: у Медведчука підтвердили, що політик прибув на окупований півострів
Медведчук у Криму: основне
- Напередодні ЗМІ писали, що політика супроводжували ще троє людей: Григорій Чалий, Владислав Галишин і водій Євген Засенко, всі – українці.
- В офісі Медведчука підтвердили поїзду нардепа на окупований півострів. Він туди поїхав начебто відпочити з родиною.
- Відповідно до декларації, дружина Медведчука Оксана Марченко володіє земельною ділянкою під Ялтою площею понад 5 тисяч квадратних метрів, будинком і господарськими спорудами.
- У попередні роки в ЗМІ показували розкішну резиденцію Медведчуків біля Сімеїзу. Видання "Дзеркало тижня" писало, що ця резиденція виникла на місці протитуберкульозного санаторію імені Баранова.