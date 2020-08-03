Напередодні нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом. За інформацією ЗМІ, їх супроводжували співробітники Державної служби охорони. У МВС натомість зазначили, що не володіють інформацією про це.

Якщо Медведчук справді найняв співробітників ДСО для супроводу до Криму, то дії охоронців оцінять згідно з українським законодавством, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Громадського радіо".

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Щодо Медведчука — це його бажання відпочивати в анексованому Криму. Ну яка може бути моральна сторона, коли людина є другом та кумом президента держави агресора Володимира Путіна,

– пояснив Геращенко.

Нагадаємо, 2 серпня нардеп Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованим Кримом.

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