Накануне нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом. По информации СМИ, их сопровождали сотрудники Государственной службы охраны. В МВД в свою очередь отметили, что не владеют информацией об этом.

Если Медведчук действительно нанял сотрудников ГСО для сопровождения в Крым, то действия охранников оценят согласно украинскому законодательству, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадського радіо".

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Относительно Медведчука – это его желание отдыхать в аннексированном Крыму. Ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства-агрессора Владимира Путина,

– пояснил Геращенко.

Напомним, 2 августа нардеп Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом.

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