Медведчук в Крыму: в МВД прокомментировали возможное сопровождение политика сотрудниками ГСО
Накануне нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом. По информации СМИ, их сопровождали сотрудники Государственной службы охраны. В МВД в свою очередь отметили, что не владеют информацией об этом.
Если Медведчук действительно нанял сотрудников ГСО для сопровождения в Крым, то действия охранников оценят согласно украинскому законодательству, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадського радіо".
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Относительно Медведчука – это его желание отдыхать в аннексированном Крыму. Ну какая может быть моральная сторона, когда человек является другом и кумом президента государства-агрессора Владимира Путина,
– пояснил Геращенко.
Напомним, 2 августа нардеп Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко пересекли административную границу с временно оккупированным Крымом.
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Медведчук в Крыму: основное
- Накануне СМИ писали, что политика сопровождали еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все – украинцы.
- В офисе Медведчука подтвердили поездку нардепа на оккупированный полуостров. Он туда поехал якобы отдохнуть с семьей.
- Согласно декларации, жена Медведчука Оксана Марченко владеет земельным участком под Ялтой площадью более 5000 квадратных метров, домом и хозяйственными постройками.
- В предыдущие годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков у Симеиза. Издание "Зеркало недели" писало, что эта резиденция возникла на месте противотуберкулезного санатория имени Баранова.