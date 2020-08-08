Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував поїздку нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до Криму. Український прем'єр наголосив, що це є неприйнятним кроком з боку українського політика.

Заява Шмигаля

Прем'єр-міністр підкреслив, що ставиться до поїздки Медведчука в анексований Крим "критично негативно". Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Негативно ставлюся. Це надзвичайно неприйнятний крок з боку українського політика, яким він не був би, ким він не був би. Тому ставлюся до цього критично негативно,

– заявив Шмигаль.

Що відомо про поїздку Медведчука до окупованого Криму

2 серпня Віктор Медведчук разом з дружиною в'їхав до окупованого Криму на авто через пункт пропуску "Каланчак". За словами прессекретаря Медведчука, політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім'єю в Криму". Даних про те, що Медведчук виїхав із Криму, ще немає.

Цікаво, що за декілька днів після цього до окупованого Криму прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна.

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Зауважимо, що у Медведчука є велика резиденція в Криму, поблизу Симеїзу. У 2012 році Путін приїжджав у гості до Медведчука, який є його кумом. Тоді було опубліковано спільні фото президента Росії з Медведчуком і його дружиною, Оксаною Марченко, на терасі маєтку.

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