Чрезвычайно важно во время кризиса инвестировать в свою страну и развивать экономику, – Давыдюк

Значительные деньги "Метинвест" вкладывает в модернизацию и строительство новых мощностей. Таких, как новый цех по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона с инвестициями в более 800 миллионов долларов.

Говорится и о возведении установок по разделению воздуха за 80 миллионов долларов на комбинате имени Ильича. Существенно сократить затраты на добычу железной руды позволят капиталовложения в строительство новых мощностей на Ингулецком и Северном ГОКах, указано в финансовом отчете, на сумму более 250 миллионов долларов.

К теме "Метинвест" стал одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине

Политолог Николай Давыдюк отметил, что чрезвычайно важно во время кризиса инвестировать в свою страну. И хорошо, когда компании не выводят деньги именно за границу, не выводят их в оффшоры, а как раз таки инвестируют в свое государство, развивая экономику, развивая инфраструктуру, создают рабочие места. Это семьи, которые потом получают зарплаты.

"Важно, чтобы такие компании как раз реинвестировали прибыль в свое государство и поняли, что под конец года эти сотни миллионов долларов, инвестированные в нашу экономику – они дадут свой экономический прирост. И я думаю, он точно будет больше, чем ожидания многих экспертов", – сказал Давидюк.

Вместе с модернизацией и запуском современных мощностей, как новый блок на шахте Покровской угольной компании, "Метинвест" инвестирует значительные деньги также в экологические проекты. Как отметили в компании, сохранение окружающей среды является одной из приоритетных задач. Поэтому компания вкладывает сотни миллионов долларов в модернизацию газоочистных сооружений и реализацию экологических проектов – благодаря внедрению инновационных решений, как отмечают в "Метинвесте".

"Метинвест" инвестирует в экологические проекты: видео