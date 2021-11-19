Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он подчеркнул, что парламент будет готов к введению чрезвычайного положения.
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Решение о ЧП должно быть взвешенным, – нардеп
Все депутаты готовы собраться для того, чтобы принять такое решение, однако оно должно быть обоснованным. Это должно быть не так, как когда-то, когда чрезвычайное положение объявляли перед выборами,
– сказал Качура.
Нардеп отметил, объявление чрезвычайного положения не будет означать, что в стране – катастрофическая ситуация. Это могут сделать для того, чтобы пограничники, полиция и нацгвардейцы имели больше инструментов и могли использовать более жесткие меры.
Чрезвычайное положение – это определенный правовой статус
Действуют определенные аспекты и правого статуса. В это время можно будет применять определенное оборудование, в том числе, и изымать даже у крупных предпринимателей необходимое оборудование,
– объяснил нардеп.
Качура о чрезвычайном положении: смотрите видео
В МВД сообщили, что чрезвычайное положение пока неактуально
Отметим, что ранее во время выступления с трибуны Верховной Рады глава МВД Денис Монастырский отметил, что введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях – пока неактуально. Однако Украине следует быть готовой к такому развитию событий.
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Основные тезисы из выступления Монастырского в парламенте:
- Глава МВД подчеркнул, что Украина готовится к возможному наступлению мигрантов.
- Правоохранители готовятся к реагированию на провокации.
- В министерстве проработали возможные направления прорыва границы мигрантами.
- Пока правоохранители определили 10 потенциально уязвимых участков на границе протяженностью 270 километров.