20 июня лидеры Евросоюза обсудят реализацию минских соглашений. Тем временем минометные выстрелы до сих пор не утихают на передовой. Больше о том, что происходит вокруг оккупированных территорий – читайте дальше.

Какова ситуация на Донбассе сегодня

Чуть ли не ежедневно боевики палят по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями оружия. Более 300 обстрелов – это статистика только за последний месяц.

К слову Украина понесла очередную болезненную потерю на Донбассе

Несмотря на то что с 1 января 2020 года на Донбассе действует так называемое полное перемирие, ОБСЕ сообщает о скоплении российских войск. А в Офисе генпрокурора подтверждают и то, что боевики используют международно запрещенные мины, производимые в России.

"Средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований РФ для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии против Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении ведомства.

Россия не выполнила ни одного требования нормандской встречи

Россия полноценно не выполнила ни одного пункта договоренностей нормандской встречи. Даже те, которые были 9 декабря определены как "неотложные", которые касаются:

режима тишины;

разминирования;

разведения войск на новых участках;

обмена всех на всех;

беспрепятственной работы ОБСЕ и гуманитарных организаций.

"Представители "красного креста" акцентировали, чтобы они поговорили с теми, кого отпускали боевики, отдельно без посторонних ушей, но это произошло перед самым обменом. То есть их не допустили в места содержания, что было принципиальным требованием коммюнике нормандского саммита, на чем украинская сторона настаивала", – вспомнила аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

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Поэтому перспективы нового саммита очень туманны, говорят эксперты. Потому что нет оснований переходить к следующей стадии диалога. Ведь российская позиция не изменилась с 2016 года. Для Кремля есть 2 принципиальных момента, без которых им не нужна следующая встреча.

"Они хотят разработать такой регламент, который бы каким-то образом оформлял сам факт проведения консультаций между официальным Киевом и Донецком и Луганском. Прямой диалог раз и разговор о выборах, особый статус, изменения в Конституцию, без гарантий безопасности. Украина пока на это не соглашается", – сказала политический аналитик фонда Демократические инициативы Мария Золкина.

Новая эскалация на Донбассе?

Донбасс – внутриполитический вопрос для России, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. И не исключает, что впереди еще очередная эскалация.

Они приняли новую дкотрину, фактически, применение ядерного оружия, затем 1 июля будет голосование по конституционным поправкам, принципиальным моментом которых является обнуление срока Путина. Поэтому сейчас собрать ядерный электорат критично и для Путина, и для российского руководства,

– объяснил Климкин.

А вот что касается стратегии деоккупации Донбасса и возврата Крыма – сейчас таких просто нет. Пока Представительству президента в Крыму удалось восстановить процесс наработки соответствующего документа вместе с коллегами из Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и СНБО. Но частично стратегия будет засекреченной, в частности в части вопросов безопасности.