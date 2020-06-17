20 червня лідери Євросоюзу обговорять реалізацію мінських угод. Тим часом мінометні постріли досі не вщухають на передовій. Більше про те, що що відбувається навколо окупованих територій – читайте далі.

Яка ситуація на Донбасі сьогодні

Ледь не щодня бойовики гатять по наших позиціях із забороненою мінськими домовленостями зброєю. Понад 300 обстрілів – це статистика лише за останній місяць.

До слова Україна зазнала чергової болючої втрати на Донбасі

Попри те що з 1 січня 2020 року на Донбасі діє так зване повне перемир'я, ОБСЄ звітує про скупчення російських військ. А в Офісі генпрокурора підтверджують й те, що бойовики використовують міжнародно заборонені міни, вироблені в Росії.

"Засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань РФ для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії проти Збройних сил України", – йдеться в повідомлені відомства.

Росія не виконала жодних вимог нормандської зустрічі

Росія повноцінно не виконала жодного пункту з домовленостей нормандської зустрічі. Навіть ті, які були 9 грудня визначені як "невідкладні", які стосуються:

режиму тиші;

розмінування;

розведення військ на нових ділянках;

обмін всіх на всіх;

безперешкодну роботу ОБСЄ та гуманітарних організацій.

"Представники "червоного хреста" акцентували, щоб вони поговорили з тими, кого відпускали бойовики, окремо без сторонніх вух, але це відбулось перед самим обміном. Тобто їх не допустили до місць утримування, що було принциповою вимогою комюніке нормандського саміту, на чому українська сторона наполягала", – пригадала аналітикиня Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

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Тож перспективи нового саміту дуже туманні, кажуть експерти. Адже немає підстав переходити до наступної стадії діалогу. Адже російська позиція не змінилася з 2016 року. Для Кремля є 2 принципових моменти, без яких їм не потрібна наступна зустріч.

"Вони хочуть розробити такий регламент, який би якимось чином оформлював сам факт проведення консультацій між офіційним Києвом і Донецьком та Луганськом. Прямий діалог раз і розмова про вибори, особливий статус, зміни до Конституції, без гарантій безпекових. Україна наразі на це не погоджується", – сказала політична аналітикиня фонду Демократичні ініціативи Марія Золкіна.

Нова ескалація Донбасу?

Донбас – внутрішньополітичне питання для Росії, вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. І не виключає, що попереду ще чергова ескалація.

Вони прийняли нову доктрину, фактично, застосування ядерної зброї, потім 1 липня буде голосування щодо конституційних поправок, принциповим моментом яких є обнулення терміну Путіна. Тому зараз зібрати ядерний електорат критично і для Путіна, і для російського керівництва,

– пояснив Клімкін.

А от щодо стратегії деокупації Донбасу та повернення Криму – наразі таких просто немає. Зараз Представництву президента в Криму вдалося відновити процес із напрацювання відповідного документу разом із колегами з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО. Але частково стратегія буде засекреченою, зокрема у частині безпекових питань.