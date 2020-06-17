Україна зазнала чергової болючої втрати на Донбасі
Внаслідок ворожого обстрілу з боку бойовиків на Донбасі загинув український воїн.
Про смерть військового повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. А ні про обставини загибелі, ані про місце інформації немає. Відомо лише, що це сталося внаслідок атаки бойовиків 17 червня. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.
Зверніть увагу Трагічно загинула відома волонтерка-парамедик Ірина Шевчишин: деталі
Водночас Командування Об'єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.
Як минула доба 17 червня на Донбасі
Бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Атакували окупанти виключно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
- Поблизу Оріхового проросійські найманці били з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Луганського агресор застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
- Неподалік Шумів бойовики використали стрілецьку зброю.
У Генштабі підкреслюють, що українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів наразі тут уточнюють.
Щодо ситуації на ділянках розведення в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській, то тут бойовики дотримувалися режиму тиші. Загалом у районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою.
Деталі бойових дій попередньої доби 17 червня Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: один український військовий поранений