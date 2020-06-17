Внаслідок ворожого обстрілу з боку бойовиків на Донбасі загинув український воїн.

Про смерть військового повідомили у Генеральному штабі Збройних сил. А ні про обставини загибелі, ані про місце інформації немає. Відомо лише, що це сталося внаслідок атаки бойовиків 17 червня. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Водночас Командування Об'єднаних сил висловило щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Як минула доба 17 червня на Донбасі

Бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Атакували окупанти виключно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поблизу Оріхового проросійські найманці били з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Луганського агресор застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Шумів бойовики використали стрілецьку зброю.

У Генштабі підкреслюють, що українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів наразі тут уточнюють.

Щодо ситуації на ділянках розведення в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській, то тут бойовики дотримувалися режиму тиші. Загалом у районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

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