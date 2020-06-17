Украина понесла очередную болезненную потерю на Донбассе
В результате вражеского обстрела со стороны боевиков на Донбассе погиб украинский воин.
О смерти военного сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил. Ни об осбтоятельствах гибели, ни о месте информации нет. Известно лишь, что это произошло в результате атаки боевиков 17 июня. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.
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В то же время Командование Объединенных сил выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.
Как прошли сутки 17 июня на Донбассе
Боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Атаковали оккупанты исключительно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Вблизи Орехового пророссийские наемники били из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.
- Возле Луганского агрессор применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- Неподалеку Шумов боевики использовали стрелковое оружие.
В Генштабе подчеркивают, что украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов сейчас уточняют.
Относительно ситуации на участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской, то здесь боевики придерживались режима тишины. В целом в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.
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Карта оккупированных территорий Востока Украины / Инфографика 24 канала