В результате вражеского обстрела со стороны боевиков на Донбассе погиб украинский воин.

О смерти военного сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил. Ни об осбтоятельствах гибели, ни о месте информации нет. Известно лишь, что это произошло в результате атаки боевиков 17 июня. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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В то же время Командование Объединенных сил выразило искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Как прошли сутки 17 июня на Донбассе

Боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Атаковали оккупанты исключительно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вблизи Орехового пророссийские наемники били из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.

пророссийские наемники били из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского агрессор применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

агрессор применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Шумов боевики использовали стрелковое оружие.

В Генштабе подчеркивают, что украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов сейчас уточняют.

Относительно ситуации на участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской, то здесь боевики придерживались режима тишины. В целом в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

​Детали боевых действий предыдущих суток 17 июня Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: один украинский военный ранен

Заметим! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 55 героев. Список всех жертв – по ссылке.



Карта оккупированных территорий Востока Украины / Инфографика 24 канала