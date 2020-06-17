Трагически погибла известная волонтер-парамедик Ирина Шевчишин: детали
16 июня трагически погибла Ирина Шевчишин – известная волонтер-парамедик с позывным "Артистка". С женщиной произошел несчастный случай в Надворной, на Ивано-Франковщине.
Причина смерти волонтера Шевчишин
О смерти Ирины Шевчишин сообщили ее друзья и волонтеры в сети. Лидер "Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко рассказала в фейсбуке, что Ирины не стало во вторник, 16 июня.
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Получила не просто плохую весть. У меня просто ступор. Трагически погибла наша дорога посестра "Артистка" – Ирочка Шевчишин. Как же так? Пройти такой ад войны... Наша красавица улетела на небо,
– написала Шматко.
53-летняя Ирина Шевчишин умерла от удара током, когда косила траву у дома в городе Надворная Ивано-Франковской области, пишет pravda.if.ua.
"В 20:17 по улице Владимира Великого на придомовой территории, во время кошения травы газонокосилкой, женщину поразило электрическим током", – пишет издание.
Когда похоронят Ирину Шевчишин
Похороны волонтера состоится 18 июня в 14 часов в Надворной.
Что известно об Ирине Шевчишин
- волонтер-парамедик;
- была в АТО во время ожесточенных боев в 2014-2016 годах. Там помогала бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Песках.
Ирина Шевчишин с друзьями-волонтерами / фото з фейсбука