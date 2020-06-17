16 июня трагически погибла Ирина Шевчишин – известная волонтер-парамедик с позывным "Артистка". С женщиной произошел несчастный случай в Надворной, на Ивано-Франковщине.

Причина смерти волонтера Шевчишин

О смерти Ирины Шевчишин сообщили ее друзья и волонтеры в сети. Лидер "Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко рассказала в фейсбуке, что Ирины не стало во вторник, 16 июня.

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Получила не просто плохую весть. У меня просто ступор. Трагически погибла наша дорога посестра "Артистка" – Ирочка Шевчишин. Как же так? Пройти такой ад войны... Наша красавица улетела на небо,

– написала Шматко.

53-летняя Ирина Шевчишин умерла от удара током, когда косила траву у дома в городе Надворная Ивано-Франковской области, пишет pravda.if.ua.

"В 20:17 по улице Владимира Великого на придомовой территории, во время кошения травы газонокосилкой, женщину поразило электрическим током", – пишет издание.

Когда похоронят Ирину Шевчишин

Похороны волонтера состоится 18 июня в 14 часов в Надворной.

Что известно об Ирине Шевчишин

волонтер-парамедик;

была в АТО во время ожесточенных боев в 2014-2016 годах. Там помогала бойцам 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Песках.

Ирина Шевчишин с друзьями-волонтерами / фото з фейсбука