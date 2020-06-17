16 червня трагічно загинула Ірина Шевчишин – відома волонтерка-парамедик з позивним "Артистка". З жінкою трапився нещасний випадок у Надвірній, що на Івано-Франківщині.

Причина смерті волонтерки Шевчишин

Про смерть Ірини Шевчишин повідомили її друзі та волонтери у мережі. Лідерка "Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїса Шматко розповіла у фейсбуці, що Ірини не стало у вівторок, 16 червня.

Читайте також Помер відомий волонтер Віталій Панич: невідомі обікрали його після смерті

Отримала не просто погану звістку. У мене просто ступор. Трагічно загинула наша дорога посестра "Артистка" – Ірочка Шевчишин. Як же так? Пройти таке пекло війни… Наша красуня полетіла на небо,

– написала Шматко.

53-річна Ірина Шевчишин померла від удару струмом, коли косила траву біля будинку в місті Надвірна Івано-Франківської області, пише pravda.if.ua.

"О 20:17 по вулиці Володимира Великого на прибудинковій території, під час косіння трави газонокосаркою, жінку вразило електричним струмом", – пише видання.

Коли поховають Ірину Шевчишин

Похорон волонтерки відбудеться 18 червня о 14 годині в Надвірній.

Що відомо про Ірину Шевчишин

волонтерка-парамедик;

була в АТО під час запеклих боїв в 2014-2016 роках. Там допомагала бійцям 93-й окремої механізованої бригади "Холодний Яр" в Пісках.

Ірина Шевчишин з друзями-волонтерами / фото з фейсбука