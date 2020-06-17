Трагічно загинула відома волонтерка-парамедик Ірина Шевчишин: деталі
16 червня трагічно загинула Ірина Шевчишин – відома волонтерка-парамедик з позивним "Артистка". З жінкою трапився нещасний випадок у Надвірній, що на Івано-Франківщині.
Причина смерті волонтерки Шевчишин
Про смерть Ірини Шевчишин повідомили її друзі та волонтери у мережі. Лідерка "Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїса Шматко розповіла у фейсбуці, що Ірини не стало у вівторок, 16 червня.
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Отримала не просто погану звістку. У мене просто ступор. Трагічно загинула наша дорога посестра "Артистка" – Ірочка Шевчишин. Як же так? Пройти таке пекло війни… Наша красуня полетіла на небо,
– написала Шматко.
53-річна Ірина Шевчишин померла від удару струмом, коли косила траву біля будинку в місті Надвірна Івано-Франківської області, пише pravda.if.ua.
"О 20:17 по вулиці Володимира Великого на прибудинковій території, під час косіння трави газонокосаркою, жінку вразило електричним струмом", – пише видання.
Коли поховають Ірину Шевчишин
Похорон волонтерки відбудеться 18 червня о 14 годині в Надвірній.
Що відомо про Ірину Шевчишин
- волонтерка-парамедик;
- була в АТО під час запеклих боїв в 2014-2016 роках. Там допомагала бійцям 93-й окремої механізованої бригади "Холодний Яр" в Пісках.
Ірина Шевчишин з друзями-волонтерами / фото з фейсбука