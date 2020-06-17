Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: один украинский военный ранен
Пророссийские боевики в течение 16 июня 9 раз открывали огонь по позициям ООС. Один украинский военный получил боевую травму.
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из 122-миллиметровых артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресc-центр ООС.
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Где на фронте было горячо
- В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки боевики стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра. Артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, недалеко от домов мирных жителей.
- Возле Крымского российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты.
- Возле Новоалександровки враг применил 82-миллиметровые минометы, а рядом с Орехово – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" по защитниках Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Украинских защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
- Вблизи Пищевика захватчики применили минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Получив адекватный ответ от подразделений ВСУ, боевики прекратили обстрелы.
По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала