Пророссийские боевики в течение 16 июня 9 раз открывали огонь по позициям ООС. Один украинский военный получил боевую травму.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из 122-миллиметровых артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресc-центр ООС. Смотрите также Украинские военные уничтожили российского снайпера: мощное видео Где на фронте было горячо В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки боевики стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра. Артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного , недалеко от домов мирных жителей.

боевики стреляли из артиллерийских систем 122-го калибра. Артиллерию оккупанты разместили , недалеко от домов мирных жителей. Возле Крымского российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты.

российские оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров и вооружения боевых машин пехоты. Возле Новоалександровки враг применил 82-миллиметровые минометы, а рядом с Орехово – автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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