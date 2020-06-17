Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: один український військовий поранений
Проросійські бойовики протягом 16 червня 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Один український військовий отримав бойову травму.
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із 122-мілеметрових артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мілімітрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС.
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Де на фронті було найгарячіше
- В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новозванівки бойовики стріляли з артилерійських систем 122-го калібру. Артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік будинків цивільних мешканців.
- Біля Кримського російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойових машин піхоти.
- Біля Новоолександрівки ворог задіяв 82-міліметрові міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки збройні формування РФ два рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Українських захисників Мар’їнки ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
- Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-го калібру, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Отримавши адекватну відповідь від підрозділів ЗСУ, бойовики припинили обстріли.
За даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.