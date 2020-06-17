Проросійські бойовики протягом 16 червня 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Один український військовий отримав бойову травму.

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із 122-мілеметрових артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мілімітрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Де на фронті було найгарячіше

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новозванівки бойовики стріляли з артилерійських систем 122-го калібру. Артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік будинків цивільних мешканців.

бойовики стріляли з артилерійських систем 122-го калібру. Артилерію окупанти розмістили на західній околиці Алмазного, неподалік будинків цивільних мешканців. Біля Кримського російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойових машин піхоти.

Біля Новоолександрівки ворог задіяв 82-міліметрові міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

ворог задіяв 82-міліметрові міномети, а поруч з Оріховим – автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по оборонцях Авдіївки збройні формування РФ два рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

збройні формування РФ два рази вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українських захисників Мар’їнки ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Пищевика загарбники застосували міномети 82-го калібру, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Отримавши адекватну відповідь від підрозділів ЗСУ, бойовики припинили обстріли.

За даними розвідки, 16 червня українські воїни знищили одного російського окупанта.

Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 54 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу