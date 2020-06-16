Бійці ЗСУ керованою ракетою знищили ворожого снайпера на Донбасі. Відео успішної атаки з'явилося у соцмережах.

Його на своїй фейсбук-сторінці опублікував колишній військовий розвідник та співробітник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

Читайте також Окупанти обстріляли житлові квартали Донбасу, є поранена: фото

"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, що сховався в будівлі", – підписав кадри він.

Військові знищили ворожого снайпера на Донбасі: дивіться відео

Римарук також розповів: команда фонду "Повернись живим" винайшла практичний та мобільний пристрій спостереження.

"Він – простий в користуванні. Як бачите, хоч трошки, але дає нашим військовим перевагу над "рускімі", – зазначив співробітник фонду.

Знищення ворожих мінометів

Раніше волонтер Роман Донік опублікував відео, як українські воїни ефектно відповіли окупантам і знищили їхні міномети.

За його словами, бойовики самі спровокували бійців ЗСУ на вогонь у відповідь. Оскільки порушували мінські угоди та обстрілювали позиції "холодноярців".