У зоні бойових дій на Донбасі українським бійцям вдалося знищити два міномети бойовиків калібру 122 міліметри. Відзначилися такими діями бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр".

Деталі знищення ворожих мінометів

Про це повідомив волонтер Роман Донік. Також він виклав відео. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами Доніка, бойовики самі спровокували українських воїнів на вогонь у відповідь. Оскільки порушували мінські угоди та обстрілювали позиції "холодноярців".

Випросили. І так, кожен хто допомагає армії, прикладає руку до таких речей. Допомагайте армії. Вони добре виконують свою роботу на фронті,

– підкреслив волонтер.

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Таке трапляється не вперше

На початку червня Роман Донік виклав ще одне відео знищення ворожого міномету. Зброя також мала калібр 120 міліметрів.

Сталося це після того, як окупанти обстріляли українські позиції. І воїни ОС прицільним ударом знищили ворожу гармату.

Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений міномет, що обстрілював наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати. Не втекли,

– зауважив волонтер.

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