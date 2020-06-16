В зоне боевых действий на Донбассе украинским бойцам удалось уничтожить два миномета боевиков калибра 122 миллиметра. Отличились такими действиями бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

Детали уничтожения вражеских минометов

Об этом сообщил волонтер Роман Доник. Также он выложил видео. Соответствующий пост появился на его фейсбук-странице.

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По словам Доника, боевики сами спровоцировали украинских воинов на огонь. Поскольку нарушали минские соглашения и обстреливали позиции "холоднояровцев".

Выпросили. И так, каждый кто помогает армии, прикладывает руку к таким вещам. Помогайте армии. Они хорошо выполняют свою работу на фронте,

– подчеркнул волонтер.

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Такое случается не впервые

В начале июня Роман Доник выложил еще одно видео уничтожения вражеского миномета. Оружие также имело калибр 120 миллиметров.

Произошло это после того, как оккупанты обстреляли украинские позиции. И воины ОС прицельным ударом уничтожили вражескую пушку.

Неудачный забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны. Уничтожен миномет, что обстреливал наши позиции. Минометный расчет пытался уйти от возмездия. Не убежали,

– сказал волонтер.

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