Проросійські бойовики обстріляли населені пункти вздовж лінії зіткнення. Під час обстрілу житлових кварталів на околицях Авдіївки поранення отримала цивільна жінка.

Окупнти відкрили вогонь з напрямку селища Яковлівка 15 червня, повідомила пресслужба ООС у фейсбуці.

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Окупанти поранили жінку

Місцева отримала мінно-вибухову травму та сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини на власному подвір’ї.



Наслідки обстрілу / Фото пресштаб ООС

Постраждалу одразу доставили до лікарні, зараз її стан здоров’я задовільний.

Наслідки обстрілів

Окрім того, проросійські бойовики пошкодили елементи прибудинкової території. Зокрема шиферної огорожі домогосподарства місцевої.

Експерти встановили, що відстань та напрямок звідки почався обстріл чітко вказують на причетність російсько-окупаційних військ до злочину.



На місці події працюють експерти / Фото пресштаб ООС

У пресслужбі наголосили, що загарбники вкотре продемонстрували ігнорування мінських домовленостей та підтвердили своє цинічне ставлення до мешканців Донбасу.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 54 героїв – список за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал