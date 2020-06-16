Пророссийские боевики обстреляли населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Во время обстрела жилых кварталов на окраинах Авдеевки ранения получила гражданская женщина.

Окупнты открыли огонь по направлению поселка Яковлевка 15 июня, сообщила пресс-служба ООС в Фейсбуке.

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Оккупанты ранили женщину

Местная жительница получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины на собственном дворе.

Последствия обстрела / Фото пресс-штаб ООС

Пострадавшую сразу доставили в больницу, в настоящее время ее состояние здоровья удовлетворительное.

Последствия обстрелов

Кроме того, пророссийские боевики повредили элементы придомовой территории. В частности шиферного ограждения домохозяйства местной жительницы.

Эксперты установили, что расстояние и направление откуда начался обстрел четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к преступлению.



На месте происшествия работают эксперты / Фото пресс-штаб ООС

В пресс-служба отметили, что захватчики в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и подтвердили свое циничное отношение к жителям Донбасса.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать наши позиции на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 54 героев – список по ссылке.



Карта оккупированных территорий / 24 канал