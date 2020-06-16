Бойцы ВСУ управляемой ракетой уничтожили вражеского снайпера на Донбассе. Видео успешной атаки появилось в соцсетях.

Его на своей странице в фейсбук опубликовал бывший военный разведчик и сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", – подписал кадры он.

Военные уничтожили вражеского снайпера на Донбассе: смотрите видео

Рымарук также рассказал: команда фонда "Вернись живым" изобрела практичное и мобильное устройство наблюдения.

"Оно простое в пользовании. Как видите, хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над "рускімі", – отметил сотрудник фонда.

Уничтожение вражеских минометов

Ранее волонтер Роман Доник опубликовал видео, как украинские воины эффектно ответили оккупантам и уничтожили их минометы.

По его словам, боевики сами спровоцировали бойцов ВСУ на ответный огонь. Поскольку нарушали минские соглашения и обстреливали позиции "холодноярцев".

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 54 героя – список по ссылке.