Украинские военные уничтожили российского снайпера: мощное видео
Бойцы ВСУ управляемой ракетой уничтожили вражеского снайпера на Донбассе. Видео успешной атаки появилось в соцсетях.
Его на своей странице в фейсбук опубликовал бывший военный разведчик и сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.
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"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", – подписал кадры он.
Военные уничтожили вражеского снайпера на Донбассе: смотрите видео
Рымарук также рассказал: команда фонда "Вернись живым" изобрела практичное и мобильное устройство наблюдения.
"Оно простое в пользовании. Как видите, хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над "рускімі", – отметил сотрудник фонда.
Уничтожение вражеских минометов
Ранее волонтер Роман Доник опубликовал видео, как украинские воины эффектно ответили оккупантам и уничтожили их минометы.
По его словам, боевики сами спровоцировали бойцов ВСУ на ответный огонь. Поскольку нарушали минские соглашения и обстреливали позиции "холодноярцев".