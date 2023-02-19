Это означало бы смерть для многих белорусов, – Дуда о возможном "вступлении" Лукашенко в войну

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что от самопровозглашенной власти Беларуси можно ожидать чего угодно. Однако он убежден, если белорусы вступят в войну против Украины, то они обречены на смерть.

Дуда подчеркнул, что Польша не признает нынешний режим Беларуси в политическом смысле. Он отметил, что выборы в 2020 году были сфальсифицированы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона.

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Что может ожидать белорусов

Дуда убежден, что Путин может заставить Лукашенко открыто вступить в войну против Украины. Он подчеркнул, что от режима Лукашенко можно ожидать чего угодно.

"Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин не заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытое сражение против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта и внезапно, плохо вооруженных, столкнувшихся с украинцами, которые воюют уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину ", – сказал Дуда.

Конец режима Лукашенко

Президент Польши подчеркнул, что отправка белорусов на войну может стать окончательным концом белорусского режима.

Во-вторых, белорусы не воинствующая нация. Белорусы не хотят воевать. Поэтому их нужно было бы заставить против своих украинских соседей,

– отметил президент Польши.

По словам Дуды, Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать для него окончательный конец. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него, утверждает президент Польши.

"Сегодня он может контролировать ее с помощью террора, сегодня он принуждает к повиновению, приговаривая протестующих и выступающих против него к многолетним срокам заключения, но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело , которую они считают позорной», – подчеркнул Дуда.