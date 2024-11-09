Сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. В частности, женщины-медики должны обновить свои персональные данные в ТЦК.

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Какой штраф ожидает женщин-медиков, если не стать на учет в ТЦК

Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Это касается и военнообязанных женщин с фармацевтическим или медицинским образованием.

Несмотря на то, что мобилизация женщин с 1 июля остается добровольной, это не освобождает медицинских работниц от обязательств – за нарушение правил воинского учета им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен, если они не обновят свои учетные данные вовремя.

Военнообязанными являются женщины таких специальностей:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтика;

санитария и экспертиза;

стоматология;

медицина;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессиональные патологии;

токсикология;

фармакология;

физиологии и эпидемиология.

Женщины, относящиеся к указанным профессиям, должны были стать на воинский учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В случае невыполнения этого обязательства им, как и мужчинам, грозит штраф за неявку в ТЦК, который составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

Работодатели также обязаны контролировать постановку своих работниц на учет. Военный учет для женщин осуществляется при получении медицинской специальности в учебном заведении или при трудоустройстве. Для постановки на учет медики должны пройти ВВК.

Возьмут ли на работу, если не стать на учет в ТЦК

Также женщины-медики и фармацевты должны стать на воинский учет, если хотят продолжать работать. Правительство отменило норму, которая позволяла таким женщинам без военно-учетного документа работать как невоеннообязанным до конца 2026 года.

Однако сохраняется требование для руководителей государственных учреждений и предприятий сообщать ТЦК о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, которые работают у них и еще не состоят на учете. Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно явиться в ТЦК для постановки на воинский учет, как указано в постановлении.

Женщин, которые имеют специальность или профессию, родственную с военно-учетными специальностями (кроме тех, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту), берут на воинский учет по их желанию на общих основаниях,

– отмечает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Валерия Гудий.

Могут ли военнообязанные женщины выехать за границу

Женщинам-медикам разрешено выезжать за границу, даже если они находятся на воинском учете. В то же время ограничения на выезд пока касается только украинок, которые служат по контракту, и государственных служащих.

Согласно информации правительства, в ВСУ сейчас служат 65 000 женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство из них являются добровольцами, ведь для женщин нет обязательного призыва. Однако женщины с медицинским образованием теперь обязаны стать на учет в местных ТЦК.