Советник главы Офиса Президента Арестович раскрыл детали каждого из сценариев, сообщает 24 канал. Первый вариант развития событий – россияне постараются стоять на месте, израсходовав последние резервы, и вести тактические действия по содержанию территорий.

Заметьте Если россияне добьют Мариуполь, вместо переговоров будет полное уничтожение врага, – Арестович

Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – это они могут снова перейти к мирным переговорам. Мы посмотрим, но президент Владимир Зеленский напомнил, что если они добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть,

– заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, тогда Украина перейдет к полному уничтожению врага. Это произойдет посредством западных стран. Тем временем у россиян нет союзников и помощи.

Брифинг Алексея Арестовича за 19 апреля: смотрите видео