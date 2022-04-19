Радник голови Офісу Президента Арестович розкрив деталі кожного зі сценаріїв, повідомляє 24 канал. Перший варіант розвитку подій – росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши останні резерви, й вести тактичні дії по утриманню територій.

Зауважте Якщо росіяни доб'ють Маріуполь, замість переговорів буде повне знищення противника, – Арестович

Друге – вони можуть забратися з нашої території. А третє – це вони можуть знову перейти до мирних переговорів. Ми подивимося, але президент Володимир Зеленський нагадав, що якщо вони доб'ють Маріуполь, то мирних переговорів може і не бути,

– заявив Арестович.

За словами радника голови ОП, тоді Україна перейде до повного знищення ворога. Це відбудеться за допомогою західних країн. Тим часом росіяни не мають союзників та допомоги.

Брифінг Олексія Арестовича за 19 квітня: дивіться відео