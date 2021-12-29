О перечне вопросов, которые поднимут на заседании, журналистов проинформировал источник.

Важно СНБО ввел санкции против медиахолдингов Медведчука, Козака и Шуфрича

Какие вопросы рассмотрят во время заседания

По данным информированного источника, на заседании СНБО 30 декабря планируют обсудить:

состояние Вооруженных сил Украины,

ситуацию с коронавирусом,

энергетикe и реализацию президентской программы "Зеленая страна".

Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента по сохранению и воспроизводству лесов,

– говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос, есть ли в повестке дня предновогоднего заседания введение санкций, источник отметил: "Вопросы санкционной политики – на стадии решения относительно вынесения на рассмотрение заседания".

Обратите внимание! Заседание СНБО, которое перенесли с 29 на 30 декабря, планируется на 15:00.

Предварительное заседание СНБО

Последний раз Совет нацбезопасности и обороны собирался на заседание 10 декабря. Главной темой стала ситуация на границе с Беларусью. Тогда активно обсуждали угрозу со стороны нелегальных мигрантов. Также на заседание приняли решение о санкциях против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" в оккупированном Крыму.

Что Зеленский думает о взаимодействии СНБО и СБУ: смотрите видео