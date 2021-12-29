Про перелік питань, які порушать на засіданні, журналістів проінформувало джерело.

Важливо РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Які питання розглянуть під час засідання

За даними інформованого джерела, на засіданні РНБО 30 грудня планують обговорити:

стан Збройних сил України,

ситуацію з коронавірусом,

енергетики та реалізації президентської програми "Зелена країна".

Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів,

– мовиться у повідомленні.

На уточнююче запитання, чи є в порядку денному передноворічного засідання запровадження санкцій, джерело зазначило: "питання санкційної політики – на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання".

Зверніть увагу! Засідання РНБО, яке перенесли з 29 на 30 грудня, планується на 15:00.

Попереднє засідання РНБО

Востаннє Рада нацбезпеки та оборони збиралася на засідання 10 грудня. Головною темою стала ситуація на кордоні з Білоруссю. Тоді активно обговорювали загрозу з боку нелегальних мігрантів. Також на засідання ухвалили рішення про санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму.

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