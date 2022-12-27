Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, западный мир начал понимать природу российского режима и убеждаться, что Россия – это не только Владимир Путин и его окружение, но и российское население, также стоящее за империалистическими намерениями.
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Что думают на Западе
Павел Климкин отметил, что важно не только то, что думают и говорят в западных странах о поражении России, но и воля к реализации этих планов.
По словам экс-министра иностранных дел Украины, существует четыре точки зрения на будущее России после поражения:
- показать России на ее место, а затем проследить, чтобы она это выполняла;
- "перезагрузить" Путина;
- перезагрузить российскую систему и режим;
- чтобы нынешней России не было.
Климкин скептически отнесся к первой версии, поскольку здесь важнее не показать России на ее место, а поставить ее на место. Именно это будет означать общую с Западом победу Украины.
Всем прекрасно ясно, что Путин не отступит. Желание разрушить Украину, нашу государственность, нацию и все, что угодно сидит у него очень глубоко,
– отметил политик.
Говоря о российском диктаторе Владимире Путине, экс-министр убежден, что он ничего не понял из истории и смотрит на нее под собственной точкой зрения.
Он видит историю и вообще все в своем искаженном смысле величия отдельной русской цивилизации,
– сказал Климкин.
Запад не слишком рассчитывает на перезагрузку России, поскольку считает это не политически корректным, провокационным и тем, что может привести к эскалации.
Павел Климкин рассказывает о том, что будут делать с Россией после поражения: смотрите видео
Павел Климкин категорически отверг первую версию, объяснив это тем, что эффект от этого не будет постоянным, а угроза со стороны России для Украины будет сохраняться и дальше, потому что россияне не считают украинцев равными себе.
Как минимум, что устроит Украину – это перезагрузка российского режима. По словам политика, об этом начинают говорить на Западе, но пока не очень громко из-за опасений последствий. Вакуум, который наступит в России после такой перезагрузки, сложно предсказать, поэтому Запад опасается этой версии.
"Есть пока опасения последствий, опасения того, а какой вакуум останется в России, а что там будет, а кто будет контролировать вооружение, а кто будет там хозяйничать и еще много вопросов", – отметил Климкин.
Какое будущее предсказывают России
- Существует несколько потенциальных сценариев мира без России и практически все они сводятся к поражению в войне против Украины.
- Российский оппозиционер Игорь Яковенко убежден, что если Россия проиграет войну, то это не будет аналогией проигрыша нацистской Германии во Второй мировой войне. Яковенко сомневается, что хоть чья-то армия будет заходить на 1/9 часть суши, а потому наиболее вероятны будут переговоры с отдельными регионами.
- Политический эксперт Владимир Клочок негативно относится к возможному неконтролируемому распаду России, так как это может повлечь за собой внутренние конфликты и кризис с беженцами. Одним из приемлемых вариантов расчленения, эксперт считает, распад по примеру СССР.
- В Кремле начали понемногу изменять риторику пропаганды, которая изменилась с "захватить Киев за 3 дня" в "такую большую страну так быстро не захватишь". Это может свидетельствовать о том, что некоторые должностные лица начали понимать тяжесть ситуации и могут готовить население к вероятному проигрышу.