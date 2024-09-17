Об этом он рассказал в комментарии для ТСН. Симутин сообщил, что 50 – 60% осужденных получают реальные сроки, что значительно усложняет их дальнейшее трудоустройство, особенно на государственной службе.

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Как наказывают за нарушение мобилизационного законодательства

По словам Симутина, суды обычно назначают нарушителям мобилизационного законодательства три года лишения свободы. В то же время юристы отмечают, что после отбытия наказания такая судимость часто "закрывает двери" для ранее осужденного в будущем.

Вообще человек с судимостью не сможет устроиться на любую государственную службу. Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10 – 15% реальные сроки наказания, то сейчас 50 – 60%. То есть в разы увеличилась доля людей, которые получают реальные сроки наказания,

– рассказал Симутин.

В то же время бывший председатель Государственной пенитенциарной службы, адвокат Сергей Старенький отмечает, что лица, которые получили реальные сроки наказания, отбывают их в учреждениях с общим уровнем безопасности.

"Раньше это называлось общим режимом. Это обычная колония без усиленного надзора. Об увеличении количества вынесения приговоров с реальным сроком наказания: была позиция Верховного суда. В ней отмечается, что наказание условным сроком не соответствует цели наказания", – заявил Старенький.

Он добавил, что количество приговоров, где применяют реальные сроки возросло, чтобы другие люди не брали пример с уклонистов, что можно нарушить мобилизационное законодательство и практически не понести наказание.

Какие проблемы из-за судимости могут возникнуть в будущем

Несмотря на то, что количество осужденных за нарушение мобилизационного законодательства растет, судимость все равно будет иметь влияние на их жизнь в будущем.

Если говорить о том, сможет ли такое лицо с судимостью занимать должность на государственной службе, то скорее всего – нет. Работа в правоохранительных органах также для него будет закрыта. Как и все, что связано с государственной тайной. На государственной службе и в правоохранительных органах проводится служебная проверка до 5 колена. Но если говорить о частных предприятиях, то все будет зависеть от работодателя. В частном секторе ситуация мягче. Других каких-то ограничений для человека нет,

– отмечает адвокат Екатерина Анищенко.

Адвокат Андрей Межирицкий, который также неоднократно высказывался по мобилизации, отмечает, что в Украине существуют определенные должности, на которые бывшие осужденные не смогут претендовать.

"Для доступа на государственную службу надо предоставить справку об отсутствии судимости. Такая справка формируется по состоянию на сегодня. Если человек будет претендовать на работу в ГБР, НАБУ, других правоохранительных органах, то там будет проводиться полная проверка и будет заказываться полная справка. И вот там информация о судимости будет, после чего появятся ограничения", – рассказал Межирицкий