Про це він розповів в коментарі для ТСН. Сімутін повідомив, що 50 – 60% засуджених отримують реальні строки, що значно ускладнює їхнє подальше працевлаштування, особливо на державній службі.

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Як карають за порушення мобілізаційного законодавства

За словами Сімутіна, суди зазвичай призначають порушникам мобілізаційного законодавства три роки позбавлення волі. Водночас юристи зазначають, що після відбуття покарання така судимість часто "зачиняє двері" для раніше засудженого в майбутньому.

Взагалі людина з судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10 – 15% реальні строки покарання, то зараз 50 – 60%. Тобто в рази збільшилась частка людей, які отримують реальні терміни покарання,

– розповів Сімутін.

Водночас колишній голова Державної пенітенціарної служби, адвокат Сергій Старенький зазначає, що особи, які отримали реальні строки покарання, відбувають їх в установах із загальним рівнем безпеки.

"Раніше це називалось загальним режимом. Це звичайна колонія без посиленого нагляду. Щодо збільшення кількості винесення вироків з реальним терміном покарання: була позиція Верховного суду. В ній зазначається, що покарання умовним терміном не відповідає меті покарання", – заявив Старенький.

Він додав, що кількість вироків, де застосовують реальні терміни зросла, щоб інші люди не брали приклад з ухилянтів, що можна порушити мобілізаційне законодавство і практично не понести покарання.

Які проблеми через судимість можуть виникнути в майбутньому

Попри те, що кількість засуджених за порушення мобілізаційного законодавства зростає, судимість все одно матиме вплив на їх життя в майбутньому.

Якщо говорити про те, чи зможе така особа з судимістю займати посаду на державній службі, то скоріш за все – ні. Робота в правоохоронних органах також для нього буде зачинена. Як і все, що пов’язано з державною таємницею. На державній службі та в правоохоронних органах проводиться службова перевірка до 5 коліна. Але якщо говорити про приватні підприємства, то тут все буде залежати від роботодавця. В приватному секторі ситуація м’якше. Інших якихось обмежень для людини немає,

– зазначає адвокатка Катерина Аніщенко.

Адвокат Андрій Межирицький, який також неодноразово висловлювався щодо мобілізації, зазначає, що в Україні існують певні посади, на які колишні засуджені не зможуть претендувати.

"Для доступу на державну службу треба надати довідку про відсутність судимості. Така довідка формується станом на сьогодні. Якщо людина буде претендувати на роботу в ДБР, НАБУ, інших правоохоронних органах, то там буде проводитись повна перевірка і буде замовлятись повна довідка. І ось там інформація про судимість буде, після чого з’являться обмеження", – розповів Межирицький