Нардепы собрали подписи для проведения двух внеочередных пленарных заседаний. Распоряжения по ним вскоре подпишут. Для эпидемической безопасности в зале будут проводить кварцевание.

На пленарном заседании должны рассмотреть земельные вопросы. В частности, законопроект №2194. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

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Что касается внеочередных заседаний, то в ближайшее время появится распоряжение председателя Верховной Рады об их созывах,

– сказал Разумков.

Спикер добавил, что одно из них инициирует группа "За майбутнє", а другое – фракция "Слуга народа".

Заслушают Степанова

Кстати, 16 апреля на часе вопросов к правительству планируют заслушать министра здравоохранения Максима Степанова. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что чиновник будет докладывать в отношении нескольких тем, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин; что делать для того, чтобы увеличить доверие населения к вакцинации.

В Раде будут проводить кварцевание

По словам главы парламента, в зале заседаний будут проводить кварцевание. Для этого перерыв для нардепов увеличат с 12:00 до 13:00

Будут проводить онлайн-заседания

Разумков рассказал, что в СМИ появилась информация о планах министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило нардепам голосовать онлайн.

Однако спикер отметил, что сейчас нужно опираться на действующее законодательство. Рада обратится в профильное министерство по разработке, когда примут необходимые изменения в законы, как только парламент примет соответствующие изменения.

Обратите внимание! 19 марта нардепы отменили заседание на время локдауна в Киеве. В течение недели с 29 марта по 2 апреля работали в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях.