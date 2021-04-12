Нардепи зібрали підписи для проведення двох позачергових пленарних засідань. Розпорядження щодо них невдовзі підпишуть. Для епідемічної безпеки в залі проводитимуть кварцування.

На пленарному засіданні мають розглянути земельні питання. Зокрема, законопроєкт №2194. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради.

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Що стосується позачергових засідань, то найближчим часом з'явиться розпорядження голови Верховної ради про їх скликаннях,

– сказав Разумков.

Спікер додав, що одне з них ініціює група "За майбутнє", а інше – фракція "Слуга народу".

Заслухають Степанова

До речі, 16 квітня на годині запитань до уряду планують заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що урядовець доповідатиме стосовно кількох тем що відбувається з цими додатковими партіями вакцин; що робити для того, аби збільшити довіру населення до вакцинації.

В Раді проводитимуть кварцування

За словами глави парламенту, у залі засідань будуть проводити кварцування. Для цього перерву для нардепів збільшать з 12:00 до 13:00

Чи будуть проводити онлайн-засідання

Разумков розповів, що в ЗМІ з'явилася інформація про плани Міністерства цифрової трансформації розробити додаток, який би дозволив нардепам голосувати онлайн.

Однак спікер зазначив, що наразі потрібно опиратись на чинне законодавство. Рада звернеться до профільного міністерства щодо розробки, коли приймуть необхідні зміни до законів, як тільки парламент прийме відповідні зміни.

Зверніть увагу! 19 березня нардепи скасували засідання на час локдауну у Києві. Протягом тижня з 29 березня до 2 квітня працювали в комітетах, комісіях, депутатських фракціях.