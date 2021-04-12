Верховна Рада України цього тижня може заслухати головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака на закритому засіданні. Усе через скупчення російських військ біля кордону України.

Попередньо відомо, що засідання хочуть провести без журналістів. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Коли планують засідання

Наразі дата закритого засідання невідома. Євгенія Кравчук додала: "якщо вівторок та четвер уже зайняті, то можливо п'ятниця, але треба дивитись по графіку".

У приниципі, є вже домовленість, попередня принаймі з фракціями, що ми заслухаємо пана Хомчака, але це треба робити у закритому режимі Верховної Ради. Без трансляції, без присутності журналістів, тому що певна інформація може належати до таємної: не варто, щоб ворог про неї дізнавався під час онлайн-трансляції,

– сказала вона.

Нардепка додала, що можуть збирати підписні листи для позачергового засідання та запевнила "я однозначно підпишу, я думаю, що більшість моїх колег з фракції підпишуть".

Коротко щодо планів засідань ВР

Раніше через погіршення епідеміологічної ситуації Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня. Проте 30 березня нардепи провели 3 позачергових засідання.

Водночас, вже 13 квітня має відбутись пленарне засідання. А пленарний тиждень триватиме до 16 квітня. Разом з тим ВР має зібратись на позачергові засідання. Як зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, на засіданні мають розглянути військові питання, реструктуризацію валютних кредитів та питання освіти.

Разом з тим 12 квітня заступниця глави фракції "Слуг народу" Євгенія Кравчук сказала, що вони "шукають підписи для проведення позачергового засідання парламенту, яке має відбутися 15 квітня".

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