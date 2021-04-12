Верховна Рада може заслухати Хомчака в закритому режимі, – Кравчук
Верховна Рада України цього тижня може заслухати головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака на закритому засіданні. Усе через скупчення російських військ біля кордону України.
Джерело:24 канал
Попередньо відомо, що засідання хочуть провести без журналістів. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Коли планують засідання
Наразі дата закритого засідання невідома. Євгенія Кравчук додала: "якщо вівторок та четвер уже зайняті, то можливо п'ятниця, але треба дивитись по графіку".
У приниципі, є вже домовленість, попередня принаймі з фракціями, що ми заслухаємо пана Хомчака, але це треба робити у закритому режимі Верховної Ради. Без трансляції, без присутності журналістів, тому що певна інформація може належати до таємної: не варто, щоб ворог про неї дізнавався під час онлайн-трансляції,
– сказала вона.
Коротко щодо планів засідань ВР
Раніше через погіршення епідеміологічної ситуації Верховна Рада скасувала пленарний тиждень з 29 березня по 2 квітня. Проте 30 березня нардепи провели 3 позачергових засідання.
Водночас, вже 13 квітня має відбутись пленарне засідання. А пленарний тиждень триватиме до 16 квітня. Разом з тим ВР має зібратись на позачергові засідання. Як зазначив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, на засіданні мають розглянути військові питання, реструктуризацію валютних кредитів та питання освіти.
Разом з тим 12 квітня заступниця глави фракції "Слуг народу" Євгенія Кравчук сказала, що вони "шукають підписи для проведення позачергового засідання парламенту, яке має відбутися 15 квітня".
Коротко про війну на Донбасі
- 30 березня на засіданні ВР головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордонів України.
- Водночас збільшилась кількість обстрілів на Донбасі. Тільки з початку 2021 року вже загинуло щонайменше 32 українських військових.
- Натомість 6 квітня Росія оголосила повну перевірку боєготовності армії.
- 1 квітня українська розвідка повідомляла, що Росія готова до широкомасштабних провокацій проти України.
- Згодом Росія почала поширювати жахливі фейки про події на Донбасі. Зокрема безпідставно звинуватила ЗСУ в смерті 5-річного хлопчика.
- На засіданні членів ОБСЄ 10 квітня країни засудили дії Росії. Мовилось про про ескалацію на Донбасі та кордонах України.
Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу
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