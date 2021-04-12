Верховная Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме, – Кравчук
Верховная Рада Украины на этой неделе может заслушать главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака на закрытом заседании. Все из-за скопления российских войск возле границы Украины.
Источник:24 канал
Предварительно известно, что заседание хотят провести без журналистов. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила нардеп и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Когда планируют заседание
Сейчас дата закрытого заседания неизвестна. Евгения Кравчук добавила: "если вторник и четверг уже заняты, то возможно в пятницу, но надо смотреть по графику".
В приниципе, есть уже договоренность, предыдущая по крайней мере с фракциями, мы заслушаем господина Хомчака, но это надо делать в закрытом режиме Верховной Рады. Без трансляции, без присутствия журналистов, потому что определенная информация может принадлежать к тайной: не стоит, чтобы враг о ней узнавал во время онлайн-трансляции,
– сказала она.
Нардеп добавила, что могут собирать подписные листы для внеочередного заседания и заверила "я однозначно подпишу, я думаю, что большинство моих коллег из фракции подпишут".
Коротко о планах заседаний ВР
Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Верховная Рада отменила пленарную неделю с 29 марта по 2 апреля. Однако 30 марта нардепы провели 3 внеочередных заседания.
В то же время, уже 13 апреля должно состояться пленарное заседание. А пленарная неделя продлится до 16 апреля. Вместе с тем ВР должна собраться на внеочередные заседания.
Как отметил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, должны рассмотреть военные вопросы, реструктуризацию валютных кредитов и вопросы образования. Вместе с тем 12 апреля заместитель главы фракции "Слуг народа" Евгения Кравчук сказала, что они "ищут подписи для проведения внеочередного заседания парламента, которое должно состояться 15 апреля".
Коротко о войне на Донбассе
- 30 марта на заседании ВР главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границам Украины.
- В то же время увеличилось количество обстрелов на Донбассе. Только с начала 2021 года уже погибли по меньшей мере 32 украинских военных.
- А 6 апреля Россия объявила полную проверку боеготовности армии.
- 1 апреля украинская разведка сообщала, что Россия готова к широкомасштабным провокациям против Украины.
- Впоследствии Россия начала распространять ужасные фейки о событиях на Донбассе. В частности безосновательно обвинила ВСУ в смерти 5-летнего мальчика.
- На заседании членов ОБСЕ 10 апреля страны осудили действия России. Говорилось об эскалации на Донбассе и границах Украины.
Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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