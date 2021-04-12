Представители стран-членов ОБСЕ 10 апреля таки собирались на совещание по инициативе Киева. Говорили об эскалации на Донбассе и возле границ Украины, вызванную действиями России.

Члены ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) выразили обеспокоенность и осуждение касаемо поведения России. Ведь она все больше своих войск концентрирует на границе с Украиной.

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Отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля: основные положения

Общая позиция ЕС, озвученная Португалией

Португалия (председательствует в Европейском Союзе) от имени ЕС выразила обеспокоенность ухудшением ситуации на Востоке Украины и передвижениями войск России у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Португалия и Евросоюз призывают Россию пойти на необходимые шаги для деэскалации ситуации. И присоединиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям,

– говорится в отчете о заседании ОБСЕ.

Также Португалия выразила полную поддержку Украине относительно ее запроса на активацию механизма снижения рисков по 16 пункту Венского документа 2011 года (речь об обмене военной информацией).

ОБСЕ поддержала попытки Украины ослабить напряжение в регионе, и вместе с тем и призвала стороны "воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к обратному".

Заявления других стран Европы

Германия и Франция отдельно выразили тревогу из-за масштабных передвижения войск России на границе с Украиной, которую "можно было бы развеять надлежащими пояснениями".

Вместо этого Россия объясняет свое поведение "слишком кратко и в общих чертах".

Такие же позиции и поддержку Украине выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария же поблагодарила Украину за инициирование заседания, и сказала, что "внимательно следит за развитием событий".

Позиция Великобритании

Официальный Лондон потребовал "большей прозрачности" в отношении действий армии России.

Великобритания также выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании ОБСЕ.

И все же хотела бы услышать объяснения Кремля, почему тот не проинформировал ОБСЕ о своих действиях на границе.

Что сказали представители США и Канады

Канада публично спросила Россию, когда та собирается прекратить свою военную активность. Или хотя бы когда ее войска вернутся в места постоянной дислокации.

Страна также удивлена, почему Кремль не сообщил ОБСЕ о "военных учениях", которые проходят крайне близко к границам соседнего государства.

Соединенные Штаты Америки отметили отсутствие прозрачности в поведении России. А это свидетельствует о том, что указанные "учения" не являются рутинными и давно запланированными.

Зачем собирались страны ОБСЕ

Заседание ОБСЕ инициировала украинская сторона. Причиной стала концентрация войск России у границ Украины.

Кремлю предложили объяснить свои действия, однако там отказались это делать и вообще от участия в заседании ОБСЕ.



Концентрация войск России возле Украины / Инфографика 24 канала