Утром 24 июля под зданием МВД собрались активисты с требованием тщательно расследовать обстоятельства смерти волонтера Алексея Кучапина. Активисты не верят, что мужчина сам решил уйти из жизни. Между тем в МВД дали немного информации о том, что написал Кучапин в записке, которую нашли возле тела.

Точную причину смерти Алексея Кучапина можно будет установить после завершения комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил сегодня участникам акции под зданием МВД, передает издание ZMINA.

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Об экспертизах и выброшенном диване

Сейчас, по его словам, проводятся, в частности, гистологическая и фармакологическая экспертизы. Ведь в квартире были найдены таблетки, и нужно, чтобы фармакологическая экспертиза четко сказала, какой состав этих таблеток, как они влияют на организм, употреблял ли их погибший и в какой дозе.

После вскрытия четко определить причину смерти невозможно, поскольку тело было в состоянии сильного гнилостного разложения,

– отметил Шевченко.

Ответил представитель МВД и на вопрос активистов, почему из квартиры, где нашли мертвым Кучапина, выбросили диван со следами крови. Он отмечает: предмет для анализа не нужен, экспертов интересуют только химические смывы с него. Поэтому что дальше делать со своим имуществом, решал владелец квартиры.

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О записке в квартире

Шевченко рассказал, что сейчас производство по делу Кучапина имеет квалификацию по статье 115 с пометкой "самоубийство" и его расследуют следователи Деснянского района Киева.

В пользу версии о самоубийстве может свидетельствовать найденная в квартире записка.

Следствие меня не уполномачивало цитировать записку. Но по содержанию он пишет, что предыдущая его жизнь была плохой, неправедной, потом он изменился, но в последнее время ему опять не удалось быть хорошим человеком. А завершение записки, по первичному мнению следствия, можно трактовать как прощание с этим миром,

– рассказал Шевченко.

Но психологическая и графологическая экспертизы должны установить точно, писал ли эту записку Кучапин и является ли она предсмертной.

Шевченко также сообщил, что Алексей Кучапин имел в 2002 и 2004 годах судимости за кражи.

О важном свидетеле

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко добавил, что правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия.

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Он также сообщил, что свидетель – это женщина, которая, по ее словам, находилась с ним в съемной квартире в день его исчезновения. "Она рассказала, как он оказался в этой съемной квартире и что он там делал. Эти показания в деле, и с ними может быть ознакомлена семья".

Кто такой Алексей Кучапин? 39-летний волонтер, руководитель общественной организации "Дом Милосердия". Занимался расследований дел, связанных с продажей детей. Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры. Во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей.

Смерть Алексея Кучапина: коротко