Вранці 24 липня під будівлею МВС зібралися активісти з вимогою ретельно розслідувати обставини смерті волонтера Олексія Кучапіна. Активісти не вірять, що чоловік сам вирішив піти з життя. Тим часом у МВС дали трохи інформації про те, що написав Кучапін у записці, яку знайшли біля тіла.

Точну причину смерті Олексія Кучапіна можна буде встановити після завершення комплексної судово-медичної експертизи. Про це директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко повідомив сьогодні учасникам акції під будівлею МВС, передає видання ZMINA.

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Про експертизи і викинутий диван

Наразі, за його словами, проводяться, зокрема, гістологічна та фармакологічна експертизи. Адже у квартирі були знайдені пігулки, і потрібно, щоб фармакологічна експертиза чітко сказала, який склад цих пігулок, як вони впливають на організм, чи вживав їх загиблий і в якій дозі.

Після розтину чітко визначити причину смерті неможливо, оскільки тіло було в стані сильного гнилісного розкладу,

– зазначив Шевченко.

Відповів речник МВС і на запитання активістів, чому з квартири, де знайшли мертвим Кучапіна, викинули диван зі слідами крові. Він зазначає: час предмет для аналізу не потрібен, експертів цікавлять лише хімічні змиви з нього. Тож, що далі робити зі своїм майном, вирішував власник квартири



Фото дивану швидко розлетілося соцмережами / Фото з фейсбук-сторінки Захарії Керстюк

Про записку у квартирі

Шевченко розповів, що наразі провадження в справі Кучапіна має кваліфікацію за статтею 115 з позначкою “самогубство” і його розслідують слідчі Деснянського району Києва.

На користь версії про самогубство може свідчити знайдена у квартирі записка.

Слідство мене не уповноважувало цитувати записку. Але за змістом він пише, що попереднє його життя було нехорошим, неправедним, потім він змінився, але останнім часом йому знову не вдалося бути хорошою людиною. А завершення записки, на первинну думку слідства, можна трактувати як прощання з цим світом,

– розказав Шевченко.

Але психологічна та графологічна експертизи мають встановити точно, чи писав цю записку Кучапін і чи є вона передсмертною.

Шевченко також повідомив, що Олексій Кучапін мав у 2002 та 2004 роках судимості за крадіжки.

Про важливого свідка

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко додав, що правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.

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Він також повідомив, що свідок – це жінка, що, за її словами, перебувала з ним в орендованій квартирі в день його зникнення. "Вона розповіла, як він опинився в цій орендованій квартирі й що він там робив. Ці свідчення є в справі, і з ними може бути ознайомлена родина".

Хто такий Олексій Кучапін? 39-річний волонтер, керівник громадської організації "Дім Милосердя". Займався розслідуваням справ, пов'язаних із продажем дітей. Олексій Кучапін опікувався безпритульними і намагався повертати відібрані у літніх людей квартири.Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.

Смерть Олексія Кучапіна: коротко