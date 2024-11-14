Страх или переживания в боях практически отсутствуют. Об этом 24 Каналу рассказал боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунец", подчеркнув, что на уме у бойцов всегда только желание.
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Что чувствует боец, когда россияне осуществляют штурм
В гражданской жизни человек никогда не сможет почувствовать тот страх или стресс, который испытывает военный при боях.
Боец рассказал, что на войне эмоции практически отсутствуют. У него никогда не было паники, страха переживания из-за того, что наступают оккупанты.
Когда наступает враг, на уме только одно – надо его отбивать
– подчеркнул "Тунец".
Он добавил, что важно, когда команды бойцов состоят из профессионалов и специалистов своего дела. Именно такая команда есть у "Тунца".
Каждый знает, что должен делать в правильные и нужные моменты,
– сказал боец.