Страх чи переживання в боях практично відсутні. Про це 24 Каналу розповів боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр "Тунець", підкресливши, що на думці у бійців завжди лише бажання.

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Що відчуває боєць, коли росіяни здійснюють штурм

В цивільному житті людина ніколи не зможе відчути той страх чи стрес, який відчуває військовий при боях.

Боєць розповів, що на війні емоції практично відсутні. У нього ніколи не було паніки, страху переживання через те, що наступають окупанти.

Коли наступає ворог, на думці лише одне – треба його відбивати,

– наголосив "Тунець".

Він додав, що важливо, коли команди бійців складаються з професіоналів та фахівців своєї справи. Саме така команда є у "Тунця".

Кожен знає, що має робити у правильні та потрібні моменти,

– сказав боєць.