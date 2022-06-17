Да, там людям раздают рубли и присылают коммунальные платежки в российской валюте. Об этом рассказал Иван Федоров – городской глава Мелитополя – в эфире общенационального марафона, сообщает 24 канал.

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Вместе с тем, как он сообщил, примерно 90% денежного обращения происходят непосредственно в гривнах. Оккупанты выдают свои рубли только пенсионерам как "материальную помощь".

Все остальные платежи: заработная плата, покупки в магазинах происходят в украинской гривне.

Даже в последние дни пошел тренд, что сами военнослужащие России возмущены, почему это гражданскому населению в Украине выдаются рубли. Они начали завозить непонятно откуда поддельные рубли и насыщать ими рынок временно оккупированных городов,

– рассказал Федоров.

Однако практически все обращение происходит в гривнах.

Что делать, если пришла платежка за коммуналку в рублях

Городской глава объяснил, что делать людям, которым таки пришла такая платежка.

"Наша принципиальная позиция – за коммунальные платежи на временно оккупированных территориях платить нельзя. Это бумажка, а не официальный документ", – подчеркнул Федоров.

Дело в том, что эти деньги сейчас идут не прямо в кассы украинских коммунальных предприятий. Тем более, там нынешние коллаборанты или руководители, которых назначили россияне, просто похищают эти деньги из кассы.

В оккупированных городах рассылают платежки за коммуналку в рублях

Ранее местные СМИ и телеграм-каналы также сообщали, что оккупанты заставляют платить украинцев за коммуналку во вражеской валюте.

Так, квитанции стали приходить в рублях и гривнах. Это делается с расчетом на то, что если кто-нибудь будет утверждать, что гривна закончилась – их заставят отнести в кассу предприятий выданные рубли.

Квитанции со счетами, выставленными в двух валютах, уже раздали горожанам в КП "Водоканал" и ООО "Тепло-Мелитополь".

Оккупанты говорят, что деньги идут на оплату труда коммунальщиков. В СМИ обращают внимание, что на квитанции большим шрифтом указано, что оплату нужно производить в кассу предприятия. Это еще раз подчеркивает настоящую цель временных правителей коллаборантов и оккупантов – больше украсть и скрыться.

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