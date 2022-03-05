Сообщается, что получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.
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Украинские телеканалы раскодированы на спутнике
Украинское телевидение можно смотреть на спутнике. Благодаря тому, что каналы были раскодированы, доступ к вещанию бесплатный.
Чтобы смотреть телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
Телевидение в ютубе
Часть украинских каналов имеют собственные каналы на платформе Youtube. Для просмотра телевидения в ютубе нужен доступ к интернету.
При этом смотреть каналы на Youtube можно с телефона или любого другого устройства.
ОТТ-сервисы
На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.
Найдите нужный канал в приложении или на сайте одной из платформ.
Украинцам также советуют слушать радиовещание.
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