Повідомляється, що отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна декількома способами.

Варте уваги Snapchat вимкнув функцію "теплових карт" скупчень людей в Україні

Українські телеканали розкодовані на супутнику

Українське телебачення можна дивитися на супутнику. Завдяки тому, що канали були розкодовані, доступ до мовлення безкоштовний.

Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.

Телебачення в ютубі

Частина українських каналів мають власні канали на платформі Youtube. Для перегляду телебачення в ютубі потрібен доступ до інтернету.

При цьому дивитися канали на Youtube можна з телефону чи будь-якого іншого пристрою.

Важливо. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть у налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

ОТТ-сервіси

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.

Знайдіть потрібний канал в застосунку або на вебсторінці однієї з платформ.

Українцям також радять слухати радіомовлення.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.