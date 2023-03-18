Об этом рассказал заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

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В каком случае человека сразу отправляют в армию

Коновалов подчеркнул, что есть два типа повесток:

для уточнения военно-учетных данных, боевая повестка – для отправки в войска в составе команды.

Если гражданин получил повестку первого типа, а именно для уточнения данных, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ. Гражданин вызывается для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии и проведения профессионально-психологического отбора.

После того, как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, ему вручается повестка на отправку в войска. Если по состоянию здоровья он будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка ему будет вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов,

– отметил заместитель начальника Киевского городского ТЦК и СП.

Он подчеркнул, что мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры. По словам начальника, из-за полномасштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, однако без снижения качества обучения.

Что делать, если без подготовки сразу отправили на передовую

Александр Коновалов уточнил, что если военнообязанного отправили на передовую без навыков владения оружием и подготовкой, он должен сообщить об этом на телефоны горячей линии.

Для того чтобы оперативно разобраться и принять меры, следует назвать имя и фамилию мобилизованного, номер воинской части, в которую направили, и какой ТЦК и СП отправил.

Справка. Номера горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99.