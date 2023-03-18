Про це розповів заступник начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

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У якому випадку людину одразу відправляють до війська

Коновалов наголосив, що є два типи повісток:

для уточнення військово-облікових даних, бойова повістка – для відправлення у війська у складі команди.

Якщо громадянин отримав повістку першого типу, а саме для уточнення даних, то це ще не означає, що його вже беруть до лав ЗСУ. Громадянина викликають для звірення облікових даних, проходження медичної комісії й проведення професійно-психологічного відбору.

Після того, як громадянин пройде всі ці заходи й буде визнаний придатним за всіма критеріями, тоді йому вручається повістка на відправлення до військ. Якщо за станом здоров’я він буде непридатним або має право на відстрочку від призову, то повістка буде йому вручатись лише для уточнення даних або для надання певних документів,

– наголосив заступник начальника Київського міського ТЦК та СП.

Він підкреслив, що мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів. За словами начальника, через повномасштабну війну підготовка рядового й сержантського складу відбувається за скороченими термінами, проте без зниження якості навчання.

Що робити, якщо без підготовки одразу відправили на передову

Олександр Коновалов уточнив, що якщо військовозобов'язаного відправили на передову без навичок володіння зброєю та підготовки, він повинен повідомити про це на телефони гарячої лінії.

Для того, щоб оперативно розібратись і вжити заходів, потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованого, номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК та СП відправив.

Довідка. Номери гарячої лінії Міністерства оборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.