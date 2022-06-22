В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что нужно делать, когда вы не можете выйти на связь с близким вам человеком. Пошаговая инструкция – далее в материале.
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Нет связи с родными во время войны: что делать
Алгоритм действий от Уполномоченного по вопросам пропавших без вести выглядит следующим образом :
- Прежде всего, нужно сообщить органам Национальной полиции по своему месту жительства о том, что человек исчез.
- После этого следует обратиться в Национальное информационное бюро на горячую линию – 1648 . Она работает круглосуточно и без выходных – по телефону, совместно с оператором, вы заполняете специальную анкету.
- Третьим шагом является обращение в колл-центр Уполномоченного по пропавшим без вести с целью уточнения информации.
К слову, контакты колл-центра , о котором говорится в последнем шаге, следующие:
- 0 800 339 247 – линия доступна с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 часов вечера;
- 095 896 0421 – работает в удаленном режиме, только сообщения в мессенджерах Telegram и Viber;
- 050 600 25 37 – также удаленный режим, рассматриваются сообщения только в Viber и Telegram.
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Отмечается, что при выполнении инструкции, на этапе обращения к следователю, следует предоставлять как можно больше информации . Полезными при поиске пропавшего без вести при особых обстоятельствах будут:
- копии документов пропавшего человека;
- фото и видео близкого или родственника, с которым была потеряна связь;
- медицинские справки и особые приметы, в частности шрамы или татуировки лица, которого вы ищете.
Алгоритм действий при поиске пропавшей без вести во время войны лица / Инфографика Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины