У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, що потрібно робити, коли ви не можете вийти на зв'язок з близькою вам людиною. Покрокова інструкція – далі у матеріалі.
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Алгоритм дій від Уповноваженого з питань зниклих безвісти виглядає таким чином:
- Передусім потрібно повідомити органи Національної поліції за своїм місцем проживання про те, що людина зникла.
- Після цього слід звернутись до Національного інформаційного бюро на гарячу лінію – 1648. Вона працює цілодобово та без вихідних – телефоном, спільно з оператором, ви заповнюєте спеціальну анкету.
- Третім кроком є звернення до колл-центру Уповноваженого з питань зниклих безвісти з метою уточнення інформації.
До слова, контакти колл-центру, про який мовиться в останньому кроці, наступні:
- 0 800 339 247 – лінія доступна з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 17 години вечора;
- 095 896 0421 – працює у віддаленому режимі, лише повідомлення у месенджерах Telegram та Viber;
- 050 600 25 37 – також віддалений режим, розглядаються повідомлення також лише у Viber та Telegram.
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Зазначається, що при виконанні інструкції, на етапі звернення до слідчого, потрібно надавати якомога більше інформації. Корисними при пошуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, будуть:
- копії документів зниклої людини;
- фото та відео близького чи родича, з яким було втрачено зв'язок;
- медичні довідки та особливі прикмети, зокрема шрами чи татуювання особи, яку ви шукаєте.
Алгоритм дій при пошуку зниклої безвісти під час війни особи / Інфографіка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
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