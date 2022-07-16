Об этом для 24 канала сказал языковой омбудсмен Тарас Креминь. Он отметил, что в случае, если государственный служащий или представитель органа местного самоуправления, руководитель государственного предприятия или коммунального учреждения нарушает закон о языке в определенных областях, то на его деятельность могут налагаться санкции.

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"Объясню, что имеем в виду под санкциями. Согласно закону, предусматривают предупреждение или штраф. Такие вещи возможны только тогда, когда соответственно составлен протокол представителем уполномоченного и только по результатам такого рассмотрения уполномоченный может принять решение о предупреждении", – отметил Креминь.

Украинского становится больше

По словам омбудсмена, если это первое нарушение, человек может получить предупреждение. Если такое нарушение в течение года вторично, то может быть наложен штраф.

Если таких нарушений в течение года будет несколько, то может быть и несколько штрафов, но это не один день. Ситуация меняется и 24 февраля показало всем, что для нас означает язык,

– отметил Креминь.

Он добавил, что по сравнению с прошлым, 2021 годом, сейчас украинского стало гораздо больше.

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Как сообщать о нарушении

Когда вы увидели нарушение закона о языке, необходимо отправлять информацию об этом на адрес уполномоченного. Она расположена на официальном сайте.

"У нас есть электронный ящик, почтовый адрес и, конечно, есть телефоны для контакта непосредственно с работниками. Мы отрабатываем такие вещи оперативно", – рассказал уполномоченный.

Креминь сказал, что в течение первого полугодия 2022 года из 900 поступивших в адрес уполномоченного нарушений львиная доля касалась интернет-сайтов, предоставлявших услуги на русском. Он добавил, что обязательство не распространяется на страницы, имеющие стартовую страницу с языками национальных меньшинств коренных народов.

Важно! С 16 июля 2022 года вступают в силу отдельные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это касается использования языка в Интернете и языка интерфейсов на товарах.

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