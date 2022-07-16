Про це для 24 каналу сказав мовний омбудсман Тарас Кремінь. Він зазначив, що у випадку, якщо державний службовець або представник органу місцевого самоврядування, керівник державного підприємства чи комунальної установи порушує закон про мову у визначених сферах, то на його діяльність можуть накладати санкції.

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"Поясню, що маємо на увазі під санкціями. Відповідно до закону, передбачають попередження або штраф. Такі речі можливі тільки тоді, коли є відповідно складений протокол представником уповноваженого й тільки за результатами такого розгляду уповноважений може ухвалити рішення про попередження", – зазначив Кремінь.

Української стає більше

За словами омбудсмана, якщо це перше порушення, то людина може отримати попередження. Якщо таке порушення протягом року вдруге, то можуть накладати штраф.

Якщо таких порушень протягом року буде декілька, то може бути й кілька штрафів, але це процес не одного дня. Ситуація змінюється і 24 лютого показало всім, що для нас означає мова,

– зазначив Кремінь.

Він додав, що у порівнянні з минулим, 2021 роком, зараз української стало значно більше.

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Як повідомляти про порушення

Коли ви побачили порушення закону про мову, то потрібно надсилати інформацію про це на адресу уповноваженого. Вона розташована на офіційному сайті.

"У нас є електронна скринька, поштова адреса і, звичайно, є телефони для контакту безпосередньо з працівниками. Ми відпрацьовуємо такі речі оперативно", – розповів уповноважений.

Кремінь сказав, що протягом першого півріччя 2022 року з 900 порушень, які надійшли на адресу уповноваженого, левова частка стосувалася інтернет-сайтів, які надавали послуги російською. Він додав, що не поширюється зобов'язання на ті сторінки, які мають стартову сторінку з мовами національних меншин корінних народів.

Важливо! З 16 липня 2022 року набирають чинності окремі норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це стосується використання мови в інтернеті та мови інтерфейсів на товарах.

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