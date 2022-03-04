Как только произошел завал в доме, следует попытаться позвать кого-нибудь на помощь. Если никто не отзывается, нужно научиться действовать самостоятельно.
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Что делать, когда обрушился дом
Сначала позовите на помощь. Если вас услышали, то спокойно ждите, когда разберут завалы.
Если нет, то действуйте по следующей инструкции:
- попытайтесь освободить руки и ноги;
- оцените окружающую среду;
- осторожно разберите завал, стараясь не задеть то, на чем все держится;
- если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь;
- если у вас есть телефон, попробуйте позвонить. Стучите по трубам и батареям;
- если никто не слышит, попробуйте снова разобрать завал;
- освободившись, осмотрите себя и окажите первую медицинскую помощь;
- в ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.
Как спастись в завале / Инфографика ГСЧС
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