Як тільки стався завал у будинку, слід спробувати покликати когось на допомогу. Якщо ніхто не відгукується, то треба навчитись діяти самостійно.
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Що робити, коли завалився будинок
Спочатку покличне на допомогу. Якщо вас почули, то спокійно чекайте, коли завали розберуть.
Якщо ні, то дійте за такою інструкцією:
- спробуйте звільнити руки та ноги;
- оцініть навколишнє середовище;
- обережно розберіть завал, намагаючись не зачепити те, на чому все тримається;
- якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу;
- якщо маєте телефон, то спробуйте зателефонувати. Стукайте по трубах і батареях;
- якщо ніхто не чує, спробуйте знову розібрати завал;
- звільнившись, огляньте себе та надайте першу медичну допомогу;
- в очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.
Як врятуватися у завалі / Інфографіка ДСНС
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