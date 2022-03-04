Як тільки стався завал у будинку, слід спробувати покликати когось на допомогу. Якщо ніхто не відгукується, то треба навчитись діяти самостійно.

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Що робити, коли завалився будинок

Спочатку покличне на допомогу. Якщо вас почули, то спокійно чекайте, коли завали розберуть.

Якщо ні, то дійте за такою інструкцією:

спробуйте звільнити руки та ноги;

оцініть навколишнє середовище;

обережно розберіть завал, намагаючись не зачепити те, на чому все тримається;

якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу;

якщо маєте телефон, то спробуйте зателефонувати. Стукайте по трубах і батареях;

якщо ніхто не чує, спробуйте знову розібрати завал;

звільнившись, огляньте себе та надайте першу медичну допомогу;

в очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.



Як врятуватися у завалі / Інфографіка ДСНС