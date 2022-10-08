Что делать, когда возникли проблемы с данными ВПЛ в Дии

Так, в Министерство цифровой трансформации Украины сообщили, получат ли помощь украинцы и когда будет зарегистрирован статус ВПЛ, если в "Дии" произошел сбой. Инструкцию читайте в материале.

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Сейчас заявку на получение справки ВПЛ через "Дию" уже подали около 1,4 миллиона человек. Минцифры уже передало Минсоцполитики данные обо всех лицах, кто это сделал. У большинства заявителей и членов их семей не возникло проблем с регистрацией ВПЛ и получением денежной помощи.

Соответствующие учреждения уже работают над их проработкой и назначением пособий.

Но есть небольшое количество ВПЛ, в заявлениях которых проблемы с данными, им сообщили о некорректности данных с просьбой лично обратиться в структурное подразделение соцзащиты населения.

В случаях, когда украинцы обращаются с сообщением о сбое, помощь будет назначена с даты подачи первого заявления через "Дию", поэтому ни один человек не потеряет деньги.

В Минцифры отметили, что такие люди могут повторно подать заявление.

Сообщается, что в "Дии" в ближайшее время появятся и новые услуги для переселенцев – дополнительно Минцифры и Минсоцполитики планируют запуск услуги по снятию с регистрации статуса ВПЛ и изменения адреса регистрации ВПЛ.